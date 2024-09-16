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Оккупанты складируют на ЗАЭС боеприпасы и взрывчатые вещества – сопротивление

Ольга ГлущенкоПонедельник, 16 сентября 2024, 03:12
Оккупанты складируют на ЗАЭС боеприпасы и взрывчатые вещества – сопротивление
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЭНЕРГОАТОМА

По данным национального сопротивления, россияне продолжают использовать территорию ЗАЭС для размещения личного состава своих войск и складирования боеприпасов и взрывчатых веществ.

Источник: ЦНС

Дословно: "Так, благодаря переданным от украинского подполья и неравнодушных граждан данным удалось подсчитать, что на территории ЗАЭС размещены подразделения росгвардии общей численностью до 1300 человек.

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В частности были идентифицированы подразделения ОМОН "Ахмат-1" (Грозный, ВОТ Чеченской Республики Ичкерия) и СОБР "Агат" (Пенза, РФ).

Для маскировки часть оккупантов, которая заступает на дежурство, использует форму военизированной охраны ЗАЭС, а не росгвардии".

Детали: В ЦНС указывают, что, кроме того, технические и подвальные помещения станции оккупанты использую для хранения стрелковых и артиллерийских боеприпасов как для обеспечения контингента размещенного на станции, так и сил на смежных позициях.

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В сообщении добавляют, что вокруг города (Энергодара - ред.) противник заложил более 20 минных полей, они огибают станцию и город и имеют общую протяженность около 6,5 км.

"Оккупанты до сих пор боятся возможного десантирования Сил обороны из Днепра", - говорят в сопротивлении.

Дословно: "Несмотря на визит миссии МАГАТЭ на этой неделе их маршрут был тщательно и заблаговременно спланирован оккупантами. Учитывая проявленную любезность и объятия генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с российским руководством оккупированной АЭС, уже и не удивительно, что его команда в очередной раз не заметила значительного скопления российских войск и вооружения на территории атомной электростанции.

В частности уже не впервые им не предоставили доступ к западной части двух турбинных залов. Однако представительство организации только записало этот факт, и не вынесло никакого решения относительно представительства "Росатома", который управляет ЗАЭС".

ЗАЭСоккупациявойна
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