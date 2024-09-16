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Байден заявив про полегшення, що Трамп не постраждав під час імовірного замаху

Ольга Глущенко Понеділок, 16 вересня 2024, 04:08
Байден заявив про полегшення, що Трамп не постраждав під час імовірного замаху
Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден високо оцінив роботу Секретної служби та правоохоронних органів після замаху на колишнього президента Дональда Трампа, заявивши, що відчув "полегшення", почувши, що Трамп не постраждав.

Джерело: CNN із посиланням на заяву Байдена

Пряма мова Байдена: "Моя команда поінформувала мене про те, що сьогодні розслідують федеральні правоохоронні органи щодо можливого замаху на вбивство колишнього президента Трампа.

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Підозрюваний перебуває під вартою, і я високо оцінюю роботу Секретної служби та їхніх партнерів з правоохоронних органів за їхню пильність та зусилля, спрямовані на забезпечення безпеки колишнього президента та його оточення.

Я відчуваю полегшення від того, що колишній президент не постраждав".

Деталі: Байден також засудив політичне насильство та "будь-яке насильство" і сказав, що доручив своїй команді забезпечити Секретну службу всіма необхідними ресурсами для захисту колишнього президента.

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Пряма мова Байдена: "Як я вже неодноразово говорив, у нашій країні немає місця політичному насильству або будь-якому насильству, і я доручив своїй команді продовжувати гарантувати, що Секретна служба має всі ресурси, можливостіта захисні заходи, необхідні для забезпечення подальшої безпеки колишнього президента".

Що передувало: Після стрілянини на полі для гольфу біля Трампа спецслужби, зокрема ФБР, розслідують можливий замах на Трампа.

Нагадаємо: Трамп дістав поранення вуха під час замаху в Пенсільванії 13 липня.

СШАБайденТрамп
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