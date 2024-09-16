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ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів та 14 артсистем

Ірина БалачукПонеділок, 16 вересня 2024, 07:45
ЗСУ за добу відмінусували понад тисячу окупантів та 14 артсистем
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 060 окупантів, 3 танки, 8 ББМ та 14 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 634 860 (+1 060) осіб,
  • танків – 8 683 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 17 071 (+8) од,
  • артилерійських систем – 18 123 (+14) од,
  • РСЗВ – 1 187 (+1) од,
  • засобів ППО – 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 263 (+29) од,
  • крилатих ракет – 2 592 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 712 (+28) од,
  • спеціальної техніка – 3 090 (+6) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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