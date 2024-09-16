Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов и 14 артсистем

Ирина БалачукПонедельник, 16 сентября 2024, 07:45
ВСУ за сутки отминусовали более тысячи оккупантов и 14 артсистем
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 060 оккупантов, 3 танка, 8 ББМ и 14 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.09.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 634 860 (+1 060) человек,
  • танков – 8 683 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 071 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 18 123 (+14) ед,
  • РСЗО – 1 187 (+1) ед,
  • средств ПВО – 947 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 263 (+29) ед,
  • крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 712 (+28) ед,
  • специальной техники – 3 090 (+6) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве снова ухудшился воздух

футзалУкраина вышла в плей-офф ЧМ-2024

фотоНочная атака на склад боеприпасов в Краснодарском крае: появился спутниковый снимок

Силы обороны уничтожили тысячи тонн боеприпасов, в том числе из КНДР, на двух складах в России

инфографика"Украинская правда" самая популярная среди новостных сайтов - исследование

Украина собрала доказательства российской атаки на гуманитарную миссию Красного Креста на Донетчине

Все новости...
Росcия
Россия столкнется с дефицитом вооружения для войны против Украины – ISW
Вражеские ударные БпЛА с вечера атакуют Украину
Экс-нардеп Деркач стал сенатором в России
Последние новости
20:56
Россияне убили женщину и ранили еще 7 гражданских в Донецкой области
20:39
Зеленский заявил, что Украина бьет по складам боеприпасов в России своим оружием
20:26
Орбан о помощи ЕС из-за наводнений: Мы не должны становиться в позу несчастного нищего
20:10
В Киеве снова ухудшился воздух
19:43
футзалУкраина вышла в плей-офф ЧМ-2024
19:42
Харрис приняла приглашение CNN на дебаты 23 октября
19:24
В воскресенье не планируют выключать свет
19:07
В Совбезе США говорят, что не видели плана Зеленского, но Байден "настроен решительно"
19:02
Формула-1Победа Норриса и фиаско Ferrari: результаты квалификации Гран-при Сингапура
18:40
Россияне ударили КАБами по Сумах: травмировали человека, разрушили дома
Все новости...
Реклама:
Реклама: