ППО знищила 53 із 56 "Шахедів": Повітряні сили назвали основний напрямок удару РФ
В ніч на 16 вересня противник атакував Україну 56 ударними БпЛА типу Shahed-131/136, ППО знищила 53 з них, ще три – локаційно втрачені.
Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: Із 20.00 15 вересня по 06.00 16-го радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 56 ударних БплА із Курська та Єйська (РФ).
Основний напрямок удару ворога цього разу був по Київщині.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.
Зазначається, що ще три ворожі безпілотники було локаційно втрачено у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.
Нагадаємо: В ніч на 16 вересня Київ пережив восьму повітряну атаку російських окупантів за першу половину цього місяця.