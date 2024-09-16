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ППО знищила 53 із 56 "Шахедів": Повітряні сили назвали основний напрямок удару РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 вересня 2024, 08:22
ППО знищила 53 із 56 Шахедів: Повітряні сили назвали основний напрямок удару РФ
"Шахеди", ілюстрація Getty Images

В ніч на 16 вересня противник атакував Україну 56 ударними БпЛА типу Shahed-131/136, ППО знищила 53 з них, ще три – локаційно втрачені.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: Із 20.00 15 вересня по 06.00 16-го радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 56 ударних БплА із Курська та Єйська (РФ).

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Основний напрямок удару ворога цього разу був по Київщині.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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Зазначається, що ще три ворожі безпілотники було локаційно втрачено у кількох регіонах, попередньо без постраждалих та наслідків.

Нагадаємо: В ніч на 16 вересня Київ пережив восьму повітряну атаку російських окупантів за першу половину цього місяця.

ШахедвійнаППОПовітряні сили ЗСУ
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