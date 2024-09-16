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ПВО уничтожила 53 из 56 "Шахедов": Воздушные силы назвали основное направление удара РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 сентября 2024, 08:22
ПВО уничтожила 53 из 56 Шахедов: Воздушные силы назвали основное направление удара РФ
"Шахеды", иллюстрация Getty Images

В ночь на 16 сентября противник атаковал Украину 56 ударными БПЛА типа Shahed-131/136, ПВО уничтожила 53 из них, еще три – локационно потеряны.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Детали: С 20.00 15 сентября до 06.00 16-го радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 56 ударных БплА из Курска и Ейска (РФ).

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Основное направление удара врага на этот раз было по Киевской области.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты 53 вражеских ударных БпЛА в Киевской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

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Отмечается, что еще три вражеских беспилотника были локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

Напомним: В ночь на 16 сентября Киев пережил восьмую воздушную атаку российских окупантов за первую половину этого месяца.

ШахедвойнаПВОВоздушные силы ВСУ
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