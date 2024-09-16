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Під Лиманом гасять масштабну лісову пожежу: вогонь пройшов понад 200 гектарів

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 вересня 2024, 11:21
Під Лиманом гасять масштабну лісову пожежу: вогонь пройшов понад 200 гектарів
фото ДСНС

Триває ліквідація масштабної пожежі у Лиманському лісництві Донецької області.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Вчора  (15 вересня –ред.) вночі російські війська обстріляли місто Лиман, що на Донеччині, внаслідок чого виникло загоряння лісу. Через сильний поривчастий вітер вогонь розповсюдився вглиб лісу на сотні метрів.

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На місці події працюють вогнеборці Донецького та Запорізького гарнізонів, працівники лісового господарства.

Піротехнічні розрахунки обстежують шляхи під'їздів техніки та підходів особового складу до осередків займань. За допомогою БПЛА проводиться постійний моніторинг ситуації, організовано чергування надзвичайників поблизу населених пунктів для недопущення розповсюдження пожежі".

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фото дснс

Деталі: Повідомляється, що станом на ранок понеділка 16 вересня вогонь пройшов уже близько 240 га лісу. Ліквідація пожежі триває.

пожежаДонецька областьДСНСвійна
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