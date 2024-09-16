Под Лиманом тушат масштабный лесной пожар: огонь прошел более 200 гектаров

Продолжается ликвидация масштабного пожара в Лиманском лесничестве Донецкой области.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Вчера (15 сентября - ред.) ночью российские войска обстреляли город Лиман, что в Донецкой области, в результате чего возникло возгорание леса. Из-за сильного порывистого ветра огонь распространился вглубь леса на сотни метров.

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На месте происшествия работают пожарные Донецкого и Запорожского гарнизонов, работники лесного хозяйства.

Пиротехнические расчеты обследуют пути подъездов техники и подходов личного состава к очагам возгораний. С помощью БПЛА проводится постоянный мониторинг ситуации, организовано дежурство чрезвычайников вблизи населенных пунктов для недопущения распространения пожара".

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фото гсчс

Детали: Сообщается, что по состоянию на утро понедельника 16 сентября огонь прошел уже около 240 га леса. Ликвидация пожара продолжается.