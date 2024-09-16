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Зеленський про ймовірну спробу замаху на Трампа: Радий, що він не постраждав

Уляна Кричковська, Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 вересня 2024, 12:50
Зеленський про ймовірну спробу замаху на Трампа: Радий, що він не постраждав
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про ймовірну спробу замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали",

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Деталі: Президент акцентував, що верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі.

Передісторія:

  • Федеральне бюро розслідувань ідентифікувало підозрюваного у справі про ймовірний замах на життя Трампа: ним виявився 58-річний Раян Раут, який у минулому мав вісім арештів та активно підтримував Україну.
  • У кампанії Дональда Трампа 15 вересня повідомили про стрілянину біля його гольф-клубу у Флориді та заявили, що він у безпеці.
  • Американський президент Джо Байден заявив, що підозрюваний перебуває під вартою та доручив своїй команді забезпечити Секретну службу необхідними ресурсами для його захисту.
  • Сам Трамп подякував за "видатну роботу" Секретній службі США та іншим співробітникам правоохоронних органів після ймовірної спроби замаху на нього. А віцепрезидентка США Камала Гарріс засудила політичне насильство.

ЗеленськийТрамп
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