Зеленський про ймовірну спробу замаху на Трампа: Радий, що він не постраждав

Президент Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про ймовірну спробу замаху на кандидата у президенти США Дональда Трампа у Флориді.

Джерело: Зеленський у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Зеленського: "Радий дізнатися, що Дональд Трамп у безпеці та не постраждав. Найкращі побажання йому та його родині. Добре, що підозрюваного в спробі замаху швидко затримали",

Реклама:

Деталі: Президент акцентував, що верховенство права понад усе, і політичному насильству немає місця ніде у світі.

Передісторія: