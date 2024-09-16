Зеленский о вероятной попытке покушения на Трампа: Рад, что он не пострадал

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о вероятной попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали",

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Детали: Президент акцентировал, что верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире.

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