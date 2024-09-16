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Зеленский о вероятной попытке покушения на Трампа: Рад, что он не пострадал

Уляна Кричковская, Станислав ПогориловПонедельник, 16 сентября 2024, 12:50
Зеленский о вероятной попытке покушения на Трампа: Рад, что он не пострадал
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о вероятной попытке покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа во Флориде.

Источник: Зеленский в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Зеленского: "Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье. Хорошо, что подозреваемого в попытке покушения быстро задержали",

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Детали: Президент акцентировал, что верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире.

Предыстория:

  • Федеральное бюро расследований идентифицировало подозреваемого по делу о вероятном покушении на жизнь Трампа: им оказался 58-летний Райан Раут, который в прошлом имел восемь арестов и активно поддерживал Украину.
  • В кампании Дональда Трампа 15 сентября сообщили о стрельбе возле его гольф-клуба во Флориде и заявили, что он в безопасности.
  • Американский президент Джо Байден заявил, что подозреваемый находится под стражей и поручил своей команде обеспечить Секретную службу необходимыми ресурсами для его защиты.
  • Сам Трамп поблагодарил за "выдающуюся работу" Секретную службу США и других сотрудников правоохранительных органов после вероятной попытки покушения на него. А вице-президент США Камала Харрис осудила политическое насилие.

ЗеленскийТрамп
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