Голова ДПСУ перевірив, як прикордонники тримають оборону на Харківщині

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко побував у смугах оборони підрозділів бригад "Помста" і "Гарт" та інших прикордонних підрозділів на ділянці Харківського загону.

Джерело: пресслужба ДПСУ

Деталі: Повідомляється, що Дейнеко вкотре перевірив забезпеченість воїнів, які перебувають на найгарячіших напрямках, всім необхідним і окрему увагу приділив озброєнню і техніці.

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Він ретельно заслухав керівників підрозділів щодо оборонних дій на лінії фронту на Донеччині та Луганщині і на ділянці кордону з країною-терористкою на Харківщині. Під час спілкування йшлося про облаштування позицій, дії противника на всіх напрямках і заходи, які вживаються для відбиття ворожих штурмів та протидії застосування ворогом безпілотних апаратів різних типів.

У ході роботи також детально обговорювалася взаємодія на всіх рівнях з усіма складовими Сил оборони нашої країни.

Перебуваючи в підрозділах очільник ДПСУ акцентував увагу на розгортанні в прикордонних загонах окремих підрозділів розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Зокрема він ознайомився з результатами роботи новоствореної прикордонної комендатури швидкого реагування РУБпАК в бригаді "Помста" та відмітив ефективність цього напрямку й наголосив на важливості продовжувати роботу в інших прикордонних підрозділах.

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Пряма мова Дейнека: "Те, що ви робите, є неоціненне для нашої держави. Ворог підступний, ворог сильний, але ми ведемо ту війну, яка є для нас священною. Ми відстоюємо нашу свободу, наше майбутнє і наше право бути вільними".