Глава ГПСУ проверил, как пограничники держат оборону на Харьковщине

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко побывал в полосах обороны подразделений бригад "Помста" и "Гарт" и других пограничных подразделений на участке Харьковского отряда.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Сообщается, что Дейнеко в очередной раз проверил обеспеченность воинов, находящихся на горячих направлениях, всем необходимым и особое внимание уделил вооружению и технике.

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Он тщательно заслушал руководителей подразделений относительно оборонительных действий на линии фронта на Донетчине и Луганщине и на участке границы со страной-террористкой на Харьковщине. Во время общения речь шла об обустройстве позиций, действиях противника на всех направлениях и мерах, принимаемых для отражения вражеских штурмов и противодействия применению врагом беспилотных аппаратов разных типов.

В ходе работы также подробно обсуждалось взаимодействие на всех уровнях со всеми составляющими Сил обороны нашей страны.

Находясь в подразделениях, глава ГПСУ акцентировал внимание на развертывании в пограничных отрядах отдельных подразделений разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов. В частности, он ознакомился с результатами работы новой пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК в бригаде "Помста" и отметил эффективность этого направления и подчеркнул важность продолжать работу в других пограничных подразделениях.

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Прямая речь Дейнеко: "То, что вы делаете, является неоценимым для нашего государства. Враг коварен, враг силен, но мы ведем ту войну, которая является для нас священной. Мы отстаиваем нашу свободу, наше будущее и наше право быть свободными".