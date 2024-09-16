Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Глава ГПСУ проверил, как пограничники держат оборону на Харьковщине

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 сентября 2024, 13:22
Глава ГПСУ проверил, как пограничники держат оборону на Харьковщине
фото ГПСУ

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко побывал в полосах обороны подразделений бригад "Помста" и "Гарт" и других пограничных подразделений на участке Харьковского отряда.

Источник: пресс-служба ГПСУ

Детали: Сообщается, что Дейнеко в очередной раз проверил обеспеченность воинов, находящихся на горячих направлениях, всем необходимым и особое внимание уделил вооружению и технике.

Реклама:

Он тщательно заслушал руководителей подразделений относительно оборонительных действий на линии фронта на Донетчине и Луганщине и на участке границы со страной-террористкой на Харьковщине. Во время общения речь шла об обустройстве позиций, действиях противника на всех направлениях и мерах, принимаемых для отражения вражеских штурмов и противодействия применению врагом беспилотных аппаратов разных типов.

В ходе работы также подробно обсуждалось взаимодействие на всех уровнях со всеми составляющими Сил обороны нашей страны.

Находясь в подразделениях, глава ГПСУ акцентировал внимание на развертывании в пограничных отрядах отдельных подразделений разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов. В частности, он ознакомился с результатами работы новой пограничной комендатуры быстрого реагирования РУБпАК в бригаде "Помста" и отметил эффективность этого направления и подчеркнул важность продолжать работу в других пограничных подразделениях.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Дейнеко: "То, что вы делаете, является неоценимым для нашего государства. Враг коварен, враг силен, но мы ведем ту войну, которая является для нас священной. Мы отстаиваем нашу свободу, наше будущее и наше право быть свободными".

Пограничная службаХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники сбили из стрелкового оружия "Шахед": упал на поле
Теща с зятем пытались выехать за границу как молодожены - ГПСУ
"Спаниэли на страже государственных рубежей": пограничники показали своих хвостатых напарников
Последние новости
01:12
видеоТаврические десантники на Кураховском направлении отбили массированный штурм россиян
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
Все новости...
Реклама:
Реклама: