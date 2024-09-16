У Польщі через повені готуються оголосити стан стихійного лиха

Уряд Польщі готується вперше запровадити стан стихійного лиха у районах на південному заході, що постраждали від катастрофічної повені. Стан стихійного лиха передбачає зміну деяких правил звичайного часу.

Джерело: "Європейська правда" посиланням на RMF24

Деталі: Проєкт Ради міністрів передбачає, що стан стихійного лиха буде діяти у всіх районах, постраждалих від повені.

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Це буде перший випадок задіяння такого правового режиму – у 1997 і 2010 роках до нього не вдавалися.

Зокрема, у такому разі уряд та місцеві органи влади отримують розширені повноваження для реагування на ситуацію.

Також уможливлюється обов’язкова, а не лише рекомендована евакуація та запровадження заборони на перебування чи пересування у певних місцях.

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Стан стихійного лиха дозволяє зобов’язувати приватний бізнес делегувати працівників для робіт, пов’язаних з подоланням наслідків стихійного лиха.

Цей правовий режим може запроваджуватися максимум на 30 днів.

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