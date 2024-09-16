В Польше из-за наводнений готовятся объявить состояние стихийного бедствия
Правительство Польши готовится впервые ввести состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения. Состояние стихийного бедствия предусматривает изменение некоторых правил обычного времени.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24
Детали: Проект Совета министров предусматривает, что состояние стихийного бедствия будет действовать во всех районах, пострадавших от наводнения.
Это будет первый случай задействования такого правового режима – в 1997 и 2010 годах к нему не прибегали.
В частности, в таком случае правительство и местные органы власти получают расширенные полномочия для реагирования на ситуацию.
Также становится возможной обязательная, а не только рекомендованная эвакуация и введение запрета на пребывание или передвижение в определенных местах.
Состояние стихийного бедствия позволяет обязывать частный бизнес делегировать работников для работ, связанных с преодолением последствий стихийного бедствия.
Этот правовой режим может вводиться максимум на 30 дней.
Напомним:
- В четырех пострадавших воеводствах приостановили учебный процесс.
- В Польше известно уже о двух погибших, в результате стихии, в Чехии погиб по меньшей мере один человек.