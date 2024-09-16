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В Польше из-за наводнений готовятся объявить состояние стихийного бедствия

Мария Емец, Станислав ПогориловПонедельник, 16 сентября 2024, 13:31
В Польше из-за наводнений готовятся объявить состояние стихийного бедствия
Фото: Getty images

Правительство Польши готовится впервые ввести состояние стихийного бедствия в районах на юго-западе, пострадавших от катастрофического наводнения. Состояние стихийного бедствия предусматривает изменение некоторых правил обычного времени.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF24

Детали: Проект Совета министров предусматривает, что состояние стихийного бедствия будет действовать во всех районах, пострадавших от наводнения.

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Это будет первый случай задействования такого правового режима – в 1997 и 2010 годах к нему не прибегали.

В частности, в таком случае правительство и местные органы власти получают расширенные полномочия для реагирования на ситуацию.

Также становится возможной обязательная, а не только рекомендованная эвакуация и введение запрета на пребывание или передвижение в определенных местах.

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Состояние стихийного бедствия позволяет обязывать частный бизнес делегировать работников для работ, связанных с преодолением последствий стихийного бедствия.

Этот правовой режим может вводиться максимум на 30 дней.

Напомним:

Польшачрезвычайное происшествие
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