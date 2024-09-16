Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Росіяни за кілька тижнів вересня атакували Україну 640 "Шахедами" – Зеленський

Альона Мазуренко Понеділок, 16 вересня 2024, 13:58

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за перші кілька тижнів вересня окупанти випустили по території України понад 640 "Шахедів", українським оборонцям вдалося збити більшість ворожих дронів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Лише за першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 "шахедів". На щастя, більшість із них збили наші воїни. Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит. Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО.

Реклама:

Цієї ночі російська армія запустила 56 "шахедів", із них 53 були збиті".

ШахедвійнаЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
Шахед
Прикордонники збили зі стрілецької зброї "Шахед": упав на поле
Уламки "Шахеда" поранили жінку на Київщині – ОВА
ППО знищила 53 із 56 "Шахедів": Повітряні сили назвали основний напрямок удару РФ
Останні новини
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фото, доповненоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: