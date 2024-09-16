Росіяни за кілька тижнів вересня атакували Україну 640 "Шахедами" – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за перші кілька тижнів вересня окупанти випустили по території України понад 640 "Шахедів", українським оборонцям вдалося збити більшість ворожих дронів.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Лише за першу половину цього вересня російські терористи застосували проти українських міст і сіл понад 640 "шахедів". На щастя, більшість із них збили наші воїни. Ми постійно працюємо над тим, щоб зробити більш ефективним український повітряний щит. Посилюємо наші Повітряні сили, мобільні вогневі групи, усі підрозділи ППО.

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Цієї ночі російська армія запустила 56 "шахедів", із них 53 були збиті".