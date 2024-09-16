Россияне за несколько недель сентября атаковали Украину 640 "Шахедами" – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что за первые несколько недель сентября оккупанты выпустили по территории Украины более 640 "Шахедов", украинским защитникам удалось сбить большинство вражеских дронов.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Только за первую половину этого сентября российские террористы применили против украинских городов и сел более 640 "шахедов". К счастью, большинство из них сбили наши воины. Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать более эффективным украинский воздушный щит. Усиливаем наши Воздушные силы, мобильные огневые группы, все подразделения ПВО.

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Этой ночью российская армия запустила 56 "шахедов", из них 53 были сбиты".