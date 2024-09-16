Аеродроми важливіші за носії бомб: у ЗСУ назвали головний спосіб боротьби з ударами КАБ

Щоб позбавити ворога змоги завдавати ударів по території України корегованими авіаційними бомбами, необхідно знищувати не лише літаки, які є носіями КАБів, але й, насамперед, усю аеродромну інфраструктуру ворога.

Джерело: речник оперативно тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Насамперед це, звичайно, знищення самих носіїв цих боєприпасів. Це перше. І друге, що більш важливо, я вважаю, це знищення аеродромної інфраструктури в зоні досяжності того озброєння, яке ми зараз просимо від наших партнерів".

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Деталі: На думку Саранцева, удари по ворожих аеродромах далекобійною зброєю від західних партнерів можуть суттєво змінити ситуацію на краще для України.

За словами офіцера, знищення аеродромної інфраструктури, знищення злітно-посадкових смуг, знищення складів з боєприпасами, складів з ПММ — це, звичайно, набагато покращило б нашу обстановку і дуже сильно послабило наступальні спроможності противника.