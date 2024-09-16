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Аеродроми важливіші за носії бомб: у ЗСУ назвали головний спосіб боротьби з ударами КАБ

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 вересня 2024, 15:15
Аеродроми важливіші за носії бомб: у ЗСУ назвали головний спосіб боротьби з ударами КАБ
удар РФ по Харкову 15 вересня 2024 року. фото обласної прокуратури

Щоб позбавити ворога змоги завдавати ударів по території України корегованими авіаційними бомбами, необхідно знищувати не лише літаки, які є носіями КАБів, але й, насамперед, усю аеродромну інфраструктуру ворога.

Джерело: речник оперативно тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Насамперед це, звичайно, знищення самих носіїв цих боєприпасів. Це перше. І друге, що більш важливо, я вважаю, це знищення аеродромної інфраструктури в зоні досяжності того озброєння, яке ми зараз просимо від наших партнерів".

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Деталі: На думку Саранцева, удари по ворожих аеродромах далекобійною зброєю від західних партнерів можуть суттєво змінити ситуацію на краще для України.

За словами офіцера, знищення аеродромної інфраструктури, знищення злітно-посадкових смуг, знищення складів з боєприпасами, складів з ПММ — це, звичайно, набагато покращило б нашу обстановку і дуже сильно послабило наступальні спроможності противника.

війна
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