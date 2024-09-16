Аэродромы важнее носителей бомб: в ВСУ назвали главный способ борьбы с ударами КАБ

Чтобы лишить врага возможности наносить удары по территории Украины корректируемыми авиационными бомбами, необходимо уничтожать не только самолеты, которые являются носителями КАБов, но и, прежде всего, всю аэродромную инфраструктуру врага.

Источник: спикер оперативно тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Прежде всего это, конечно, уничтожение самих носителей этих боеприпасов. Это первое. И второе, что более важно, я считаю, это уничтожение аэродромной инфраструктуры в зоне досягаемости того вооружения, которое мы сейчас просим от наших партнеров".

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Детали: По мнению Саранцева, удары по вражеским аэродромам дальнобойным оружием от западных партнеров могут существенно изменить ситуацию к лучшему для Украины.

По словам офицера, уничтожение аэродромной инфраструктуры, уничтожение взлетно-посадочных полос, уничтожение складов с боеприпасами, складов с ГСМ - это, конечно, намного улучшило бы нашу обстановку и очень сильно ослабило наступательные возможности противника.