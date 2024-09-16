Данія анонсувала поставку Україні другої партії своїх винищувачів F-16
Понеділок, 16 вересня 2024, 16:53
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця поточного року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16.
Джерело: Поульсен в інтерв’ю інформагентству Ritzau, цитує "Європейська правда"
Деталі: Як нагадується, на початку серпня глава Міноборони Данії підтвердив, що Україна отримала першу партію данських F-16.
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"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", – сказав він.
Як і у випадку з першою поставкою, ані кількості винищувачів, ані дати їхнього передання Україні оголошувати не будуть.
"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", – підкреслив Поульсен.
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Передісторія:
- Данія взяла на себе зобов'язання поставити загалом 19 літаків F-16.
- Вона спільно з Нідерландами очолила міжнародну "коаліцію винищувачів", у межах якої українські фахівці опановують F-16.
- ЗМІ раніше писали, що Україна очікує отримати 20 таких винищувачів до кінця року.