Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Данія анонсувала поставку Україні другої партії своїх винищувачів F-16

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 16 вересня 2024, 16:53
Данія анонсувала поставку Україні другої партії своїх винищувачів F-16
F-16. ілюстративне фото Getty Images

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Україна до кінця поточного року отримає ще одну партію данських винищувачів F-16.

Джерело: Поульсен в інтерв’ю інформагентству Ritzau, цитує "Європейська правда"

Деталі: Як нагадується, на початку серпня глава Міноборони Данії підтвердив, що Україна отримала першу партію данських F-16.

Реклама:

"У другій половині 2024 року Данія надасть наступну партію винищувачів F-16", – сказав він.

Як і у випадку з першою поставкою, ані кількості винищувачів, ані дати їхнього передання Україні оголошувати не будуть.

"Це робиться з міркувань оперативної безпеки", – підкреслив Поульсен.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

винищувачіДаніядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

71 "Шахед" збили уночі над Україною

фотоВ Ірані на параді показали модернізований "Шахед-136B"

відео, фото, оновленоРосіяни влучили в багатоповерхівку в Харкові, є поранені

футзалУкраїна вийшла у плейоф ЧС-2024

фотоНічна атака на склад боєприпасів у Краснодарському краї: з'явився супутниковий знімок

Усі новини...
Прикордонники збили зі стрілецької зброї "Шахед": упав на поле
Десантники підбили одну з найсучасніших БМД росіян на Курщині
МЗС: Росія боїться міжнародних спостерігачів ООН та МКЧХ у Курській області
Путін збільшив чисельність своєї армії до 1,5 мільйона військових
Останні новини
10:19
фотоУ Польщі в ДТП автобуса з молодими футболістами є загиблі
10:03
Над Балтійським морем за два дні виявили шість російських літаків
09:46
інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря
09:22
Литва може передати Україні пожежні машини, які призначалися для Зімбабве
09:05
У Франції через 2 місяці після виборів представили новий уряд
08:59
71 "Шахед" збили уночі над Україною
08:45
У Павлограді пролунали вибухи під час ракетної небезпеки
08:38
WSJ: Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, понад добу блукали в морі на гумовому човні
08:31
Режисер Левицький про українську війну у кіно, Голлівуд, Оскар для росіян, "Штольню" і "Ми були рекрутами"
08:28
Як інтелектуальний лідер Юрій Шевельов руйнував "Карфаген української провінційності" у Європі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: