Дания анонсировала поставку Украине второй партии своих истребителей F-16
Понедельник, 16 сентября 2024, 16:53
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина до конца текущего года получит еще одну партию датских истребителей F-16.
Источник: Поульсен в интервью информагентству Ritzau, цитирует "Европейская правда"
Детали: Как напоминается, в начале августа глава Минобороны Дании подтвердил, что Украина получила первую партию датских F-16.
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"Во второй половине 2024 года Дания предоставит следующую партию истребителей F-16", – сказал он.
Как и в случае с первой поставкой, ни количества истребителей, ни даты их передачи Украине объявляться не будут.
"Это делается из соображений оперативной безопасности", – подчеркнул Поульсен.
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Предыстория:
- Дания взяла на себя обязательства поставить Украине в общей сложности 19 самолетов F-16.
- Она совместно с Нидерландами возглавила международную "коалицию истребителей", в рамках которой украинские специалисты осваивают F-16.
- СМИ ранее писали, что Украина ожидает получить 20 таких истребителей до конца года.