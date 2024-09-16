Дания анонсировала поставку Украине второй партии своих истребителей F-16

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что Украина до конца текущего года получит еще одну партию датских истребителей F-16.

Источник: Поульсен в интервью информагентству Ritzau, цитирует "Европейская правда"

Детали: Как напоминается, в начале августа глава Минобороны Дании подтвердил, что Украина получила первую партию датских F-16.

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"Во второй половине 2024 года Дания предоставит следующую партию истребителей F-16", – сказал он.

Как и в случае с первой поставкой, ни количества истребителей, ни даты их передачи Украине объявляться не будут.

"Это делается из соображений оперативной безопасности", – подчеркнул Поульсен.

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