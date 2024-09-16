Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Нідерланди про порушення Росією повітряного простору НАТО: Наша відповідь має бути чіткою

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 16 вересня 2024, 17:56
Нідерланди про порушення Росією повітряного простору НАТО: Наша відповідь має бути чіткою
фото з соцмережі Х Брекельманса

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що Північноатлантичний Альянс повинен збивати дрони та ракети, які порушують його повітряний простір.

Джерело: Брекельманс після зустрічі з литовським візаві Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Брекельманс підкреслив, що порушення Росією повітряного простору НАТО "є неприйнятним і небезпечним".

Реклама:

"Наша відповідь має бути чіткою. Безпілотники і ракети, що входять в наш повітряний простір, мають бути виявлені і перехоплені. В разі потреби НАТО має надати підтримку окремим членам Альянсу", – додав він.

Заява глави нідерландського Міноборони пролунала після кількох чергових інцидентів із порушенням повітряного простору російськими безпілотниками.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • У Румунії в прикордонному з Україною районі на початку вересня впав щонайменше один російський "Шахед". Також бойовий дрон виявили в Латвії, куди він, за попередніми даними, залетів з Білорусі.
  • В обох випадках країни не збили дрон, а дали йому впасти.
  • Президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів бути рішучими і спільно протистояти російським ракетним обстрілам, заявивши, що наразі "лише Білорусь відзначилася збиттям російських "Шахедів".

НАТОШахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
НАТО
Столтенберг: НАТО міг зробити більше для запобігання російському вторгненню
У Польщі розпочав роботу центр НАТО-Україна JATEC
Демілітаризована зона в Україні і відмова від НАТО: Напарник Трампа виклав "план закінчення війни"
Останні новини
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фото, доповненоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: