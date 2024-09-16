Нідерланди про порушення Росією повітряного простору НАТО: Наша відповідь має бути чіткою

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що Північноатлантичний Альянс повинен збивати дрони та ракети, які порушують його повітряний простір.

Джерело: Брекельманс після зустрічі з литовським візаві Лаурінасом Кащюнасом, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Брекельманс підкреслив, що порушення Росією повітряного простору НАТО "є неприйнятним і небезпечним".

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"Наша відповідь має бути чіткою. Безпілотники і ракети, що входять в наш повітряний простір, мають бути виявлені і перехоплені. В разі потреби НАТО має надати підтримку окремим членам Альянсу", – додав він.

Заява глави нідерландського Міноборони пролунала після кількох чергових інцидентів із порушенням повітряного простору російськими безпілотниками.

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