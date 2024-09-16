Нидерланды о нарушении Россией воздушного пространства НАТО: Наш ответ должен быть четким
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что Североатлантический альянс должен сбивать дроны и ракеты, которые нарушают его воздушное пространство.
Источник: Брекельманс после встречи с литовским визави Лауринасом Кащюнасом, сообщает "Европейская правда"
Детали: Брекельманс подчеркнул, что нарушение Россией воздушного пространства НАТО "является неприемлемым и опасным".
"Наш ответ должен быть четким. Беспилотники и ракеты, входящие в наше воздушное пространство, должны быть обнаружены и перехвачены. В случае необходимости НАТО должен оказать поддержку отдельным членам Альянса", – добавил он.
Заявление главы нидерландского Минобороны прозвучало после нескольких очередных инцидентов с нарушением воздушного пространства российскими беспилотниками.
Предыстория:
- В Румынии в приграничном с Украиной районе в начале сентября упал по меньшей мере один российский "Шахед". Также боевой дрон обнаружили в Латвии, куда он, по предварительным данным, залетел из Беларуси.
- В обоих случаях страны не сбили дрон, а дали ему упасть.
- Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров быть решительными и совместно противостоять российским ракетным обстрелам, заявив, что пока "только Беларусь отличилась сбиванием российских "Шахедов".