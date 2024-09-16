Нидерланды о нарушении Россией воздушного пространства НАТО: Наш ответ должен быть четким

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что Североатлантический альянс должен сбивать дроны и ракеты, которые нарушают его воздушное пространство.

Источник: Брекельманс после встречи с литовским визави Лауринасом Кащюнасом, сообщает "Европейская правда"

Детали: Брекельманс подчеркнул, что нарушение Россией воздушного пространства НАТО "является неприемлемым и опасным".

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"Наш ответ должен быть четким. Беспилотники и ракеты, входящие в наше воздушное пространство, должны быть обнаружены и перехвачены. В случае необходимости НАТО должен оказать поддержку отдельным членам Альянса", – добавил он.

Заявление главы нидерландского Минобороны прозвучало после нескольких очередных инцидентов с нарушением воздушного пространства российскими беспилотниками.

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