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Нидерланды о нарушении Россией воздушного пространства НАТО: Наш ответ должен быть четким

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 16 сентября 2024, 17:56
Нидерланды о нарушении Россией воздушного пространства НАТО: Наш ответ должен быть четким
фото из соцсети Х Брекельманса

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс считает, что Североатлантический альянс должен сбивать дроны и ракеты, которые нарушают его воздушное пространство.

Источник: Брекельманс после встречи с литовским визави Лауринасом Кащюнасом, сообщает "Европейская правда"

Детали: Брекельманс подчеркнул, что нарушение Россией воздушного пространства НАТО "является неприемлемым и опасным".

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"Наш ответ должен быть четким. Беспилотники и ракеты, входящие в наше воздушное пространство, должны быть обнаружены и перехвачены. В случае необходимости НАТО должен оказать поддержку отдельным членам Альянса", – добавил он.

Заявление главы нидерландского Минобороны прозвучало после нескольких очередных инцидентов с нарушением воздушного пространства российскими беспилотниками.

Предыстория:

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  • В Румынии в приграничном с Украиной районе в начале сентября упал по меньшей мере один российский "Шахед". Также боевой дрон обнаружили в Латвии, куда он, по предварительным данным, залетел из Беларуси.
  • В обоих случаях страны не сбили дрон, а дали ему упасть.
  • Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров быть решительными и совместно противостоять российским ракетным обстрелам, заявив, что пока "только Беларусь отличилась сбиванием российских "Шахедов".

НАТОШахед
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