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Окупанти у Криму засудили незрячого політв’язня Сізікова до 17 років ув’язнення

"Українська правда"Понеділок, 16 вересня 2024, 18:10
Окупанти у Криму засудили незрячого політв’язня Сізікова до 17 років ув’язнення
фото: Кримська Солідарність

Окупаційний суд Криму засудив до 17 років ув’язнення політв’язня Олександра Сізікова попри його повну сліпоту та інвалідність першої групи.

Джерело: омбудсмен Дмитро Лубінець в Telegram, правозахисний рух "Кримська Солідарність"

Деталі: Після оголошення вироку, його вивезли у невідомому напрямку.

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Як зазначає омбудсмен, під час масових обшуків 7 липня 2020 року у Криму затримали сімох осіб, шістьох із них відправили до СІЗО. Олександра Сізікова, який повністю втратив зір після ДТП, помістили під домашній арешт.

14 вересня співробітники поліції Криму прийшли до Сізікова додому та вивезли його у невідомому напрямку.

Адвокатка Ліля Гемеджи назвала дії співробітників поліції незаконними, зазначивши, що вони навіть погрожували Сізікову застосувати силу та притягнути до відповідальності за "непокору законним вимогам".

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Лубінець наголошує, що згідно з постановою уряду Росії, особи з важкими захворюваннями, зокрема ті, що супроводжуються повною сліпотою, не підлягають утриманню під вартою.

Омбудсмен закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з вимогою негайного звільнення Олександра Сізікова, а також усіх незаконно утримуваних українців на тимчасово окупованих територіях Криму та РФ.

Пряма мова Лубінця: "Дії російських силовиків проти особи з інвалідністю порушують основоположні права людини, зокрема право на справедливий суд і захист."

Передісторія: Сізікова, як і інших шістьох затриманих, звинуватили у причетності до ісламської політичної партії "Хізб ут-Тахрір", яку Росія визнала терористичною організацією у 2003 році. Проте на території України та більшості країн світу партія діє без обмежень.

Переслідування цієї організації у Криму почалося після окупації півострова Росією у 2014 році. Членів "Хізб ут-Тахрір" звинувачують у тероризмі, хоча правозахисники наполягають, що організація не має жодного відношення до насильницьких дій і лише займається боротьбою проти політичних репресій та висловлює незгоду з політикою російської влади щодо Криму.

політв'язніКрим
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