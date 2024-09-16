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Оккупанты в Крыму приговорили незрячего политзаключенного Сизикова к 17 годам заключения

"Украинская правда"Понедельник, 16 сентября 2024, 18:10
Оккупанты в Крыму приговорили незрячего политзаключенного Сизикова к 17 годам заключения
фото: Крымская Солидарность

Оккупационный суд Крыма приговорил к 17 годам заключения политзаключенного Александра Сизикова несмотря на его полную слепоту и инвалидность первой группы.

Источник: омбудсмен Дмитрий Лубинец в Telegram, правозащитное движение "Крымская Солидарность"

Детали: После оглашения приговора, его вывезли в неизвестном направлении.

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Как отмечает омбудсмен, во время массовых обысков 7 июля 2020 года в Крыму задержали семь человек, шестерых из них отправили в СИЗО. Александра Сизикова, который полностью потерял зрение после ДТП, поместили под домашний арест.

14 сентября сотрудники полиции Крыма пришли к Сизикову домой и вывезли его в неизвестном направлении.

Адвокат Лиля Гемеджи назвала действия сотрудников полиции незаконными, отметив, что они даже угрожали Сизикову применить силу и привлечь к ответственности за "неповиновение законным требованиям".

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Лубинец отмечает, что согласно постановлению правительства России, лица с тяжелыми заболеваниями, в том числе сопровождающиеся полной слепотой, не подлежат содержанию под стражей.

Омбудсмен призвал международное сообщество усилить давление на Россию с требованием немедленного освобождения Александра Сизикова, а также всех незаконно удерживаемых украинцев на временно оккупированных территориях Крыма и РФ.

Прямая речь Лубинца: "Действия российских силовиков против лица с инвалидностью нарушают основополагающие права человека, в частности право на справедливый суд и защиту."

Предыстория: Сизикова, как и других шестерых задержанных, обвинили в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", которую Россия признала террористической организацией в 2003 году. Однако на территории Украины и большинства стран мира партия действует без ограничений.

Преследование этой организации в Крыму началось после оккупации полуострова Россией в 2014 году. Членов "Хизб ут-Тахрир" обвиняют в терроризме, хотя правозащитники настаивают, что организация не имеет никакого отношения к насильственным действиям и только занимается борьбой против политических репрессий и выражает несогласие с политикой российских властей в отношении Крыма.

политзаключенныеКрым
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