Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Зеленский на Ставке поручил Генштабу предоставить план действий для улучшения работы центров подготовки

Анастасия ПроцПонедельник, 16 сентября 2024, 18:56
Зеленский на Ставке поручил Генштабу предоставить план действий для улучшения работы центров подготовки
Зеленский. фото: Getty Images

В понедельник 16 сентября президент Владимир Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего, где поручил Генштабу предоставить перечень мероприятий для улучшения работы центров боевой подготовки.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Провел Ставку. Заслушал сводки по обстановке на фронте, а также подробные доклады обеих наших разведок - СВР и ГУР - о намерениях российских оккупантов и ситуации в их рядах. Разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях".

Реклама:

Детали: Вторым вопросом стало обсуждение готовности инженерной защиты критической инфраструктуры. Президент призвал завершить все необходимые работы в кратчайшие сроки.

Также рассмотрели вопросы боевой подготовки военных. Зеленский дал поручение Генштабу предоставить перечень мероприятий для улучшения работы центров боевой подготовки.

Кроме того, на ставке президент отметил, что некоторые страны, которые поставляют компоненты для дронов, вводят экспортные ограничения. Однако, по словам Зеленского, государство имеет стратегию, чтобы эти ограничения не стали критическими для обороноспособности Украины.

Звягильскийставка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
Звягильский
Ахметов приехал в клуб Кабмина на прощание с покойным Звягильским
Умер нардеп многих созывов Ефим Звягильский
Зеленский назначил главой Николаевской ОГА экс-налоговика
Последние новости
01:12
видеоТаврические десантники на Кураховском направлении отбили массированный штурм россиян
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
Все новости...
Реклама:
Реклама: