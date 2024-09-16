Зеленский на Ставке поручил Генштабу предоставить план действий для улучшения работы центров подготовки

В понедельник 16 сентября президент Владимир Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего, где поручил Генштабу предоставить перечень мероприятий для улучшения работы центров боевой подготовки.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Провел Ставку. Заслушал сводки по обстановке на фронте, а также подробные доклады обеих наших разведок - СВР и ГУР - о намерениях российских оккупантов и ситуации в их рядах. Разведчики отметили заметное ухудшение дисциплины в российских подразделениях".

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Детали: Вторым вопросом стало обсуждение готовности инженерной защиты критической инфраструктуры. Президент призвал завершить все необходимые работы в кратчайшие сроки.

Также рассмотрели вопросы боевой подготовки военных. Зеленский дал поручение Генштабу предоставить перечень мероприятий для улучшения работы центров боевой подготовки.

Кроме того, на ставке президент отметил, что некоторые страны, которые поставляют компоненты для дронов, вводят экспортные ограничения. Однако, по словам Зеленского, государство имеет стратегию, чтобы эти ограничения не стали критическими для обороноспособности Украины.