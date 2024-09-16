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ЗМІ: Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 вересня 2024, 19:09
ЗМІ: Зеленський виступить на Генасамблеї ООН 25 вересня
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН 25 вересня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки"

Деталі: "Загальні дебати на Генасамблеї ООН розпочинаються 24 вересня і того самого дня там має говорити президент США Джо Байден, а наступного дня – 25 вересня говоритиме президент України Володимир Зеленський", – зазначає видання.

Очікується, що можливість зібрання світових лідерів у Нью-Йорку буде використана для переговорів із партнерами України про російську війну.

Британські представники зазначили, що зустрічі керівників, які з'їдуться на вересневу Генеральну асамблею ООН у Нью-Йорку, будуть місцем узгодження ключових питань подальшої підтримки України в боротьбі проти російської агресії.

Зокрема, йтиметься про згоду держав, які постачають Україні далекобійну зброю, на застосування її проти цілей у глибині російської території, звідки Росія завдає кривавих і руйнівних ударів по українських містах.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, який разом із держсекретарем США Ентоні Блінкеном 11 вересня відвідав Київ, а 13 вересня був із прем'єр-міністром Кіром Стармером у Вашингтоні, сказав, що головні теми "продовжуватимуться на Генасамблеї в ширшому колі".

Минулого тижня агентство Bloomberg повідомило, що дозвіл Заходу на далекобійні удари по РФ навряд буде до Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський ще наприкінці серпня заявив, що у вересні в дні Генасамблеї ООН він може провести зустріч з президентом США Джо Байденом.

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