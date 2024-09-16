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СМИ: Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 сентября 2024, 19:09
СМИ: Зеленский выступит на Генассамблее ООН 25 сентября
Владимир Зеленский. Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки"

Детали: "Общие дебаты на Генассамблее ООН начинаются 24 сентября и в тот же день там должен говорить президент США Джо Байден, а на следующий день – 25 сентября будет говорить президент Украины Владимир Зеленский", – отмечает издание.

Ожидается, что возможность собрания мировых лидеров в Нью-Йорке будет использована для переговоров с партнерами Украины о российской войне.

Британские представители отметили, что встречи руководителей, которые съедутся на сентябрьскую Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорке, будут местом согласования ключевых вопросов дальнейшей поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

В частности, речь пойдет о согласии государств, поставляющих Украине дальнобойное оружие, на применение его против целей в глубине российской территории, откуда Россия наносит кровавые и разрушительные удары по украинским городам.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, который вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном 11 сентября посетил Киев, а 13 сентября был с премьер-министром Киром Стармером в Вашингтоне, сказал, что главные темы "будут продолжаться на Генассамблее в более широком кругу".

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что разрешение Запада на дальнобойные удары по РФ вряд ли будет до Генассамблеи ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский еще в конце августа заявил, что в сентябре в дни Генассамблеи ООН он может провести встречу с президентом США Джо Байденом.

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