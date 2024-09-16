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Зеленський: План перемоги України у війні готовий на 90%

Анастасія ПроцПонеділок, 16 вересня 2024, 20:03
Зеленський: План перемоги України у війні готовий на 90%
скрін зі звернення

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що Україна визначила необхідні пункти плану перемоги у війні проти РФ та готова вже наступного тижня представити його союзникам.

Джерело: Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Протягом усього дня в різних форматах – наради з підготовки нашого, українського, Плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне. Залучені ключові особи за кожним напрямом. І необхідні для України кроки вже визначені, абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру – реального, справедливого миру. Для кожного кроку є й чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Жодної неможливої речі там немає. Більш ніж на 90% усе виписано".

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Деталі: Також Зеленський зазначив, що наступного тижня Україна планує представити цей План перемоги своїм міжнародним союзникам. за його словами, він стане важливим кроком у забезпеченні підтримки на глобальній арені та посиленні міжнародного права.

ЗеленськийвійнаРосія
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