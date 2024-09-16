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Зеленский: План победы Украины в войне готов на 90%

Анастасия ПроцПонедельник, 16 сентября 2024, 20:03
Зеленский: План победы Украины в войне готов на 90%
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Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Украина определила необходимые пункты плана победы в войне против РФ и готова уже на следующей неделе представить его союзникам.

Источник: Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "В течение всего дня в разных форматах - совещания по подготовке нашего, украинского, Плана победы. Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению. И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира - реального, справедливого мира. Для каждого шага есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано".

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Детали: Также Зеленский отметил, что на следующей неделе Украина планирует представить этот План победы своим международным союзникам. по его словам, он станет важным шагом в обеспечении поддержки на глобальной арене и усилении международного права.

ЗеленскийвойнаРосcия
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