ЦПК: Колишньому голові Дніпропетровської ОВА Резніченку визначили 30 млн грн застави

Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Дніпропетровської області Валентину Резніченко запобіжний захід у вигляді застави розміром 30 млн грн у справі про зловживання, пов'язані з ремонтом доріг в регіоні.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: За версією обвинувачення, Резніченко разом із заступником Максимом Беспальчуком, директором департаменту ОВА Олександром Коломойцем та іншими особами, спричинили державі збитки на понад 286 мільйонів гривень під час ремонту доріг.

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Захисники, серед яких ексзаступник керівника САП Володимир Кривенко, стверджують, що капітальний ремонт доріг був необхідний для забезпечення вільного пересування ЗСУ автошляхами.

Натомість прокуратура висловила побоювання, що Резніченко може ухилитися від правосуддя.Також сторона обвинувачення знайшла зв’язки ексголови ОВА з фігурантом справи про "зливи в НАБУ" Юрієм Голиком.

Зазначається, якщо провину Резніченка доведуть, йому загрожує до 6 років позбавлення волі. У разі внесення застави він буде зобов’язаний здати паспорт, не залишати місце проживання, з'являтися за викликом правоохоронців та носити електронний браслет. Також йому заборонено контактувати з Голиком та іншими учасниками справи.

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Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід ексголові Департаменту ЖКГ і будівництва Дніпропетровської ОВА Андрію Коломойцю.

Дослівно: "Суддя обрав запобіжну у вигляді застави в 15 млн грн. Захист розповідав, що у нього дві неповнолітні дитини, хвора мати, а також те, що він зарахований до аспірантури".

Нагадаємо:

12 вересня колишньому голові Дніпропетровської ОВА Валентину Резніченку оголосили підозру щодо можливої причетності до корупційної схеми під час ремонту доріг в області, внаслідок чого завдано збитків територіальній громаді на суму понад 286 млн грн.

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