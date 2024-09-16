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ЦПК: Бывшему главе Днепропетровской ОВА Резниченко определили 30 млн грн залога

Анастасия ПроцПонедельник, 16 сентября 2024, 21:21
ЦПК: Бывшему главе Днепропетровской ОВА Резниченко определили 30 млн грн залога
фото: Олег Новиков

Высший антикоррупционный суд избрал экс-главе Днепропетровской области Валентину Резниченко меру пресечения в виде залога размером 30 млн грн по делу о злоупотреблениях, связанных с ремонтом дорог в регионе.

Источник: Центр противодействия коррупции

Детали: По версии обвинения, Резниченко вместе с заместителем Максимом Беспальчуком, директором департамента ОВА Александром Коломойцем и другими лицами, нанесли государству ущерб на более 286 миллионов гривен при ремонте дорог.

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Защитники, среди которых экс-заместитель руководителя САП Владимир Кривенко, утверждают, что капитальный ремонт дорог был необходим для обеспечения свободного передвижения ВСУ по автодорогам.

Зато прокуратура выразила опасения, что Резниченко может уклониться от правосудия. Также сторона обвинения нашла связи экс-главы ОВА с фигурантом дела о "сливах в НАБУ" Юрием Голиком.

Отмечается, если вину Резниченко докажут, ему грозит до 6 лет лишения свободы. В случае внесения залога он будет обязан сдать паспорт, не покидать место жительства, появляться по вызову правоохранителей и носить электронный браслет. Также ему запрещено контактировать с Голиком и другими участниками дела.

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Кроме того, ВАКС избрал меру пресечения экс-главе Департамента ЖКХ и строительства Днепропетровской ОГА Андрею Коломойцу.

Дословно: "Судья избрал меру пресечения в виде залога в 15 млн грн. Защита рассказывала, что у него два несовершеннолетних ребенка, больная мать, а также то, что он зачислен в аспирантуру".

Напомним:

  • 12 сентября бывшему председателю Днепропетровской ОВА Валентину Резниченко объявили подозрение о возможной причастности к коррупционной схеме при ремонте дорог в области, в результате чего нанесен ущерб территориальной общине на сумму более 286 млн грн.

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Днепропетровская областьдорогиЦПК
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