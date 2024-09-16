Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Генсек НАТО про далекобійні удари по РФ: Найбільший ризик для Європи – це перемога Росії

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 16 вересня 2024, 21:59
Генсек НАТО про далекобійні удари по РФ: Найбільший ризик для Європи – це перемога Росії
Столтенберг. Ілюстративне фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії залежатиме від окремих союзників. Він також підкреслив, що на війні завжди є ризики, але найбільший ризик для Європи – це перемога Росії в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Столтенберга в інтерв’ю LBC

Деталі: Генсек Альянсу, який незабаром має покинути цю посаду, привітав публічні дискусії останніх днів стосовно можливого дозволу Україні завдавати ударів про російській території далекобійною зброєю.

Реклама:

"Ці рішення мають ухвалювати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань", – додав він.

Коментуючи занепокоєння деяких союзників стосовно ризику ескалації війни в Україні, Столтенберг нагадав, що йдеться про "повномасштабну війну в Європі, розпочату Москвою".

"На війні немає варіантів без ризику. Але я продовжую вважати, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна в Україні", – підкреслив генсек.

РЕКЛАМА:

Україна прагне використовувати далекобійні ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів, які використовуються для нападів на українські міста.

Передісторія:

  • Раніше глава РФ Владімір Путін пригрозив, що дозвіл на далекобійні удари Києву "означатиме, що країни НАТО, Сполучені Штати і європейські країни перебувають у стані війни з Росією".
  • Глава МЗС України Андрій Сибіга переконаний, що союзники повинні посилити підтримку Києва попри погрози російського лідера Владіміра Путіна, оскільки попри слова він нічого не робить.

НАТОРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів

Повторне забруднення рухається руслом річки Сейм – Міндовкілля

У МЗС України попередили Лукашенка про наслідки його зустрічі з Пушиліним

З жовтня 2022 року росіяни завдали понад тисячу ударів по українській енергетиці

Трамп відмовився від других дебатів із Гарріс

інфографікаУ Києві утримується висока забрудненість повітря

Усі новини...
НАТО
Нідерланди про порушення Росією повітряного простору НАТО: Наша відповідь має бути чіткою
Столтенберг: НАТО міг зробити більше для запобігання російському вторгненню
У Польщі розпочав роботу центр НАТО-Україна JATEC
Останні новини
00:31
кіберспортNAVI виграли престижний турнір
00:19
фото, доповненоАтака КАБ на Запоріжжя: п’ятеро поранених і зруйновані будівлі
23:45
Трамп заявив, що не балотуватиметься знову, якщо програє цього року
23:30
Росіяни скинули 27 КАБів на Курську область – Генштаб
23:14
У Запоріжжі пролунали вибухи
23:04
Зеленський заявив, що "план" соратника Трампа призвів би до глобального конфлікту
22:37
У Кишиневі прибічники олігарха-втікача Шора мітингували проти євроінтеграції
22:14
відеоЗеленський почав візит до США: Представлю План перемоги лідерам країн-партнерів
22:11
У США загублений кіт повернувся додому, самотужки подолавши майже 1500 кілометрів
21:51
У Тернополі стався вибух на трансформаторній підстанції, дві вулиці без світла
Усі новини...
Реклама:
Реклама: