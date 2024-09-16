Генсек НАТО про далекобійні удари по РФ: Найбільший ризик для Європи – це перемога Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення щодо дозволу Україні завдавати далекобійних ударів по території Росії залежатиме від окремих союзників. Він також підкреслив, що на війні завжди є ризики, але найбільший ризик для Європи – це перемога Росії в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Столтенберга в інтерв’ю LBC

Деталі: Генсек Альянсу, який незабаром має покинути цю посаду, привітав публічні дискусії останніх днів стосовно можливого дозволу Україні завдавати ударів про російській території далекобійною зброєю.

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"Ці рішення мають ухвалювати окремі союзники, але важливо, щоб ми тісно консультувалися з цих питань", – додав він.

Коментуючи занепокоєння деяких союзників стосовно ризику ескалації війни в Україні, Столтенберг нагадав, що йдеться про "повномасштабну війну в Європі, розпочату Москвою".

"На війні немає варіантів без ризику. Але я продовжую вважати, що найбільшим ризиком для нас буде перемога президента Путіна в Україні", – підкреслив генсек.

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Україна прагне використовувати далекобійні ракети для ураження російських авіабаз і військових об'єктів, які використовуються для нападів на українські міста.

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