Генсек НАТО о дальнобойных ударах по РФ: Самый большой риск для Европы – это победа России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение о разрешении Украине наносить дальнобойные удары по территории России будет зависеть от отдельных союзников. Он также подчеркнул, что на войне всегда есть риски, но самый большой риск для Европы – это победа России в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Столтенберга в интервью LBC
Детали: Генсек Альянса, который вскоре должен покинуть эту должность, приветствовал публичные дискуссии последних дней относительно возможного разрешения Украине наносить удары о российской территории дальнобойным оружием.
"Эти решения должны принимать отдельные союзники, но важно, чтобы мы тесно консультировались по этим вопросам", – добавил он.
Комментируя беспокойство некоторых союзников относительно риска эскалации войны в Украине, Столтенберг напомнил, что речь идет о "полномасштабной войне в Европе, начатой Москвой".
"На войне нет вариантов без риска. Но я продолжаю считать, что самым большим риском для нас будет победа президента Путина в Украине", – подчеркнул генсек.
Украина стремится использовать дальнобойные ракеты для поражения российских авиабаз и военных объектов, которые используются для нападений на украинские города.
Предыстория:
- Ранее глава РФ Владимир Путин пригрозил, что разрешение на дальнобойные удары Киеву "будет означать, что страны НАТО, Соединенные Штаты и европейские страны находятся в состоянии войны с Россией".
- Глава МИД Украины Андрей Сибига убежден, что союзники должны усилить поддержку Киева несмотря на угрозы российского лидера Владимира Путина, поскольку несмотря на слова он ничего не делает.