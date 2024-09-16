На Харківщині росіяни обстріляли 2 населених пункти: є постраждалі

Російські війська 16 вересня обстріляли місто Богодухів та село Подоли на Харківщині, постраждали двоє людей.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 16 вересня близько 16:45 збройні сили РФ завдали авіаудари по м. Богодухів. Пошкоджено приміщення, техніку сільськогосподарського підприємства та щонайменше 25 житлових будинків і господарчих будівель. 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. За попередніми даними, ворог завдав ударів по місту трьома КАБ-250".

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фото - харківська обласна прокуратура

Деталі: Також орієнтовно о 17:00 війська РФ обстріляли село Подоли Купʼянського району: поранення отримав 63-річний чоловік. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Дослівно: "За процесуального керівництва Богодухівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)".