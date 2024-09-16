На Харьковщине россияне обстреляли 2 населенных пункта: есть пострадавшие

Российские войска 16 сентября обстреляли город Богодухов и село Подолы в Харьковской области, пострадали два человека.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 16 сентября около 16:45 вооруженные силы РФ нанесли авиаудары по г. Богодухов. Повреждены помещения, техника сельскохозяйственного предприятия и не менее 25 жилых домов и хозяйственных построек. 50-летняя женщина испытала острую реакцию на стресс. По предварительным данным, враг нанес удары по городу тремя КАБ-250".

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фото - харьковская областная прокуратура

Детали: Также ориентировочно в 17:00 войска РФ обстреляли село Подолы Купянского района: ранения получил 63-летний мужчина. Повреждены частные домовладения.

Дословно: "Под процессуальным руководством Богодуховской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)".