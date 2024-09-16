Російські війська вдарили "Шахедом" по Конотопу на Сумщині
Понеділок, 16 вересня 2024, 23:19
Увечері 16 вересня російські війська завдали удару безпілотником "Шахед" по місту Конотоп на Сумщині.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "Росіяни не припиняють терор проти мирного населення Сумщини. Сьогодні, ввечері 16 вересня ворог здійснив авіаційний удар по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
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Деталі: За даними ОВА, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.