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Російські війська вдарили "Шахедом" по Конотопу на Сумщині

Тетяна ОлійникПонеділок, 16 вересня 2024, 23:19
Російські війська вдарили Шахедом по Конотопу на Сумщині
Фото - Getty Images

Увечері 16 вересня російські війська завдали удару безпілотником "Шахед" по місту Конотоп на Сумщині. 

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "Росіяни не припиняють терор проти мирного населення Сумщини.  Сьогодні, ввечері 16 вересня ворог здійснив авіаційний удар по місту Конотоп, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

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Деталі: За даними ОВА, на місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються.

ШахедСумська областьвійна
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