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Российские войска ударили "Шахедом" по Конотопу на Сумщине

Татьяна ОлейникПонедельник, 16 сентября 2024, 23:19
Российские войска ударили Шахедом по Конотопу на Сумщине
Фото - Getty Images

Вечером 16 сентября российские войска нанесли удар беспилотником "Шахед" по городу Конотоп в Сумской области.

Источник: Сумская ОГА

Дословно: "Россияне не прекращают террор против мирного населения Сумщины. Сегодня, вечером 16 сентября враг совершил авиационный удар по городу Конотоп, применив БпЛА типа "Шахед".

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Детали: По данным ОВА, на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.

ШахедСумская областьвойна
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