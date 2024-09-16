Российские войска ударили "Шахедом" по Конотопу на Сумщине
Понедельник, 16 сентября 2024, 23:19
Вечером 16 сентября российские войска нанесли удар беспилотником "Шахед" по городу Конотоп в Сумской области.
Источник: Сумская ОГА
Дословно: "Россияне не прекращают террор против мирного населения Сумщины. Сегодня, вечером 16 сентября враг совершил авиационный удар по городу Конотоп, применив БпЛА типа "Шахед".
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Детали: По данным ОВА, на месте работают все необходимые службы. Последствия вражеской атаки уточняются.