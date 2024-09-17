Ворог завдав масованого удару "Шахедами" по Сумах, у місті перебої з водою і світлом

У ніч проти 17 вересня росіяни завдали масованого удару "Шахедами" по місту Суми.

Джерело: військова адміністрація Сумської області, Суспільне Суми з посиланням на в.о. мера Артема Кобзаря

Дослівно: "Сьогодні вночі ворог, використовуючи БпЛА "Шахед", наніс масований авіаційний удар по місту Суми".

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Деталі: В ОВА додали, що наслідки атаки уточнюються, всі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Дослівно ОВА: "Сили ППО активно ведуть протиповітряну боротьбу і протидіють ворожим ударам".

Оновлено: Кобзар повідомив, що внаслідок ударів по Сумах вода подається в місто з пониженим тиском.

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У зв'язку з відсутністю електроенергії на маршрутах у вівторок не курсуватимуть тролейбуси.