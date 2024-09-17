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Враг нанес массированный удар "Шахедами" по Сумах, в городе перебои с водой и светом

Ольга ГлущенкоВторник, 17 сентября 2024, 06:50
Враг нанес массированный удар Шахедами по Сумах, в городе перебои с водой и светом
иллюстративное фото Getty Images

В ночь на 17 сентября россияне нанесли массированный удар "Шахедами" по городу Сумы.

Источник: военная администрация Сумской области, Суспільне Сумы со ссылкой на и.о. мэра Артема Кобзаря

Дословно: "Сегодня ночью враг, используя БпЛА „Шахед", нанес массированный авиационный удар по городу Сумы".

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Детали: В ОВА добавили, что последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки.

Дословно ОВА: "Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам".

Обновлено: Кобзарь сообщил, что в результате ударов по Сумах вода подается в город с пониженным давлением.

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В связи с отсутствием электроэнергии на маршрутах во вторник не будут курсировать троллейбусы.

СумыШахедбеспилотники
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