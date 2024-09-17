Враг нанес массированный удар "Шахедами" по Сумах, в городе перебои с водой и светом
Вторник, 17 сентября 2024, 06:50
В ночь на 17 сентября россияне нанесли массированный удар "Шахедами" по городу Сумы.
Источник: военная администрация Сумской области, Суспільне Сумы со ссылкой на и.о. мэра Артема Кобзаря
Дословно: "Сегодня ночью враг, используя БпЛА „Шахед", нанес массированный авиационный удар по городу Сумы".
Реклама:
Детали: В ОВА добавили, что последствия атаки уточняются, все службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Дословно ОВА: "Силы ПВО активно ведут противовоздушную борьбу и противодействуют вражеским ударам".
Обновлено: Кобзарь сообщил, что в результате ударов по Сумах вода подается в город с пониженным давлением.
РЕКЛАМА:
В связи с отсутствием электроэнергии на маршрутах во вторник не будут курсировать троллейбусы.