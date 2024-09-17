ISW проаналізував потреби української армії для підвищення її боєздатності

Для підвищення боєздатності українській армії необхідне збільшення кількості механізованого озброєння, зокрема бронетранспортерів, бойових машин піхоти Bradley і танків.

Джерело: ISW

Деталі: Українські війська частково пом'якшили дефіцит артилерійських боєприпасів, що виник через затримки з наданням західної допомоги, використовуючи FPV-дрони для придушення атак російської піхоти і бронетехніки, але ці дрони не здатні компенсувати тактичні вимоги традиційної польової артилерії.

Реклама:

Україна зробила кроки для збільшення власного виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, але у воєнний час їй довелося розбудовувати цю галузь промисловості значною мірою з нуля.

Україна також працює над збільшенням виробництва бронетехніки, в тому числі бронетранспортерів, починаючи з 2022 року, але не може виробляти повноцінні танки.

Дослівно: "США та інші іноземні союзники, ймовірно, можуть значно підвищити ефективність українських зусиль з формування та відновлення сил, надавши українським військам більше механізованого обладнання, такого як бронетранспортери М113, бойові машини піхоти Bradley та бойові танки.

РЕКЛАМА:

Наприклад, 155-та піхотна бригада була нещодавно перетворена на механізовану піхотну бригаду після того, як на її озброєння надійшли танки Leopard.

Збільшення чисельності української піхоти без відповідного збільшення кількості механізованого озброєння не призведе до суттєвого посилення бойової потужності України або підвищення її боєздатності".

Деталі: Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україні потрібен дозвіл на використання наданої Заходом високоточної зброї для завдання ударів по військових цілях у Росії, оскільки Росія вже почала користуватися західними обмеженнями і політичними затримками і переміщати літаки з аеродромів, що знаходяться в межах досяжності наданої Заходом високоточної зброї.

Дослівно: "За попередніми оцінками ISW, в Росії є понад 200 військових об'єктів в межах досяжності наданих США ATACMS, які не є аеродромами, і значні затримки з наданням Україні дозволу на завдання ударів по цих об'єктах дають Кремлю більше часу для укріплення або переміщення цих об'єктів за межі досяжності наданої Заходом зброї, перш ніж українські війська зможуть завдати по них удару з цієї зброї".

Деталі: Аналітики зазначають, що ISW вже оцінював, що правитель Росії Володимир Путін намагається пережити як західну військову допомогу Україні, так і власну готовність України до самозахисту, ведучи виснажливу війну і намагаючись підірвати легітимність української влади і довіри до неї.

Зеленський припустив, що Україна переносить війну на російську територію, завдаючи ударів по території РФ та продовжуючи вторгнення в Курську область, щоб послабити внутрішню підтримку війни з боку Росії.

Президент України підкреслив, що Росія не буде зацікавлена в переговорах з Україною, якщо Україна не буде сильною у військовому плані.

Ключові висновки ISW за 16 вересня: