ISW проанализировал потребности украинской армии для повышения ее боеспособности

Для повышения боеспособности украинской армии необходимо увеличение количества механизированного вооружения, в частности бронетранспортеров, боевых машин пехоты Bradley и танков.

Источник: ISW

Детали: Украинские войска частично смягчили дефицит артиллерийских боеприпасов, возникший из-за задержек с предоставлением западной помощи, используя FPV-дроны для подавления атак российской пехоты и бронетехники, но эти дроны не способны компенсировать тактические требования традиционной полевой артиллерии.

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Украина предприняла шаги для увеличения собственного производства артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, но в военное время ей пришлось развивать эту отрасль промышленности в значительной степени с нуля.

Украина также работает над увеличением производства бронетехники, в том числе бронетранспортеров, начиная с 2022 года, но не может производить полноценные танки.

Дословно: "США и другие иностранные союзники, вероятно, могут значительно повысить эффективность украинских усилий по формированию и восстановлению сил, предоставив украинским войскам больше механизированного оборудования, такого как бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Bradley и боевые танки.

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Например, 155-я пехотная бригада была недавно преобразована в механизированную пехотную бригаду после того, как на ее вооружение поступили танки Leopard.

Увеличение численности украинской пехоты без соответствующего увеличения количества механизированного вооружения не приведет к существенному усилению боевой мощи Украины или повышению ее боеспособности".

Детали: Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине нужно разрешение на использование предоставленного Западом высокоточного оружия для нанесения ударов по военным целям в России, поскольку Россия уже начала пользоваться западными ограничениями и политическими задержками и перемещать самолеты с аэродромов, находящихся в пределах досягаемости предоставленного Западом высокоточного оружия.

Дословно: "По предварительным оценкам ISW, в России есть более 200 военных объектов в пределах досягаемости предоставленных США ATACMS, которые не являются аэродромами, и значительные задержки с предоставлением Украине разрешения на нанесение ударов по этим объектам дают Кремлю больше времени для укрепления или перемещения этих объектов за пределы досягаемости предоставленного Западом оружия, прежде чем украинские войска смогут нанести по ним удар из этого оружия".

Детали: Аналитики отмечают, что ISW уже оценивал, что правитель России Владимир Путин пытается пережить как западную военную помощь Украине, так и собственную готовность Украины к самозащите, ведя изнурительную войну и пытаясь подорвать легитимность украинской власти и доверия к ней.

Зеленский предположил, что Украина переносит войну на российскую территорию, нанося удары по территории РФ и продолжая вторжение в Курскую область, чтобы ослабить внутреннюю поддержку войны со стороны России.

Президент Украины подчеркнул, что Россия не будет заинтересована в переговорах с Украиной, если Украина не будет сильной в военном плане.

Ключевые выводы ISW за 16 сентября: