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Зеленський про далекобійні удари по РФ: Ми чекали надто довго, Росія відвела літаки

Катерина ТищенкоНеділя, 15 вересня 2024, 18:32
Зеленський про далекобійні удари по РФ: Ми чекали надто довго, Росія відвела літаки
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що досі не має дозволу від США на удари далекобійною зброєю углиб території РФ, однак Росія відвела свої літаки на більшу відстань.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю американському журналісту Фаріду Закарії, повну версію якого оприлюднила пресслужба президента

Пряма мова: "У нас були зустрічі з офіційними особами (США – ред.), я сказав: ми чекали надто довго. Тепер Росія почала відводити свої літаки зі 100 км, 150 км, 300 на 500.

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Після цього я скажу вам, що тепер нам потрібно більше дозволів".

Деталі: На уточнююче питання журналіста, чи Україна вже отримала дозвіл на далекобійні удари по території РФ від США, Зеленський сказав: "Ні, досі ні".

Що передувало: 14 вересня британське агентство Reuters повідомило, що Україна спершу просила США використовувати ракети великої дальності ATACMS для ураження російських авіабаз, однак тепер потенційні цілі для українських далекобійних ударів включають російські військові командні центри, склади пального і озброєння, а також місця зосередження військ.

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31 серпня міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що під час зустрічі з високопосадовцями США передав список цілей, які Київ хоче уражати американськими далекобійними ракетами ATACMS.

12 вересня російський правитель Володимир Путін заявив, що дозвіл Україні вдаряти західними ракетами по РФ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні.

ЗеленськийСШАдопомога Україніракетний удар
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