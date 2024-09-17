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Втрати РФ у війні перевалили за 635 тисяч у живій силі

Ірина БалачукВівторок, 17 вересня 2024, 07:14
Втрати РФ у війні перевалили за 635 тисяч у живій силі
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Оборонці України за минулу добу відмінусували 1 020 російських загарбників, спалили 6 артилерійських систем та 2 танки.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 635 880 (+1 020) осіб,
  • танків – 8 685 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 17 077 (+6) од,
  • артилерійських систем – 18 129 (+6) од,
  • РСЗВ – 1 188 (+1) од,
  • засобів ППО – 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 329 (+66) од,
  • крилатих ракет – 2 592 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 739 (+27) од,
  • спеціальної техніки – 3 091 (+1) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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