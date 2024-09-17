Втрати РФ у війні перевалили за 635 тисяч у живій силі
Вівторок, 17 вересня 2024, 07:14
Оборонці України за минулу добу відмінусували 1 020 російських загарбників, спалили 6 артилерійських систем та 2 танки.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу – близько 635 880 (+1 020) осіб,
- танків – 8 685 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 17 077 (+6) од,
- артилерійських систем – 18 129 (+6) од,
- РСЗВ – 1 188 (+1) од,
- засобів ППО – 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 329 (+66) од,
- крилатих ракет – 2 592 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24 739 (+27) од,
- спеціальної техніки – 3 091 (+1) од.
Дані уточнюються.