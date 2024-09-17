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Потери РФ в войне перевалили за 635 тысяч в живой силе

Ирина БалачукВторник, 17 сентября 2024, 07:14
Потери РФ в войне перевалили за 635 тысяч в живой силе
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Защитники Украины за минувшие сутки отминусовали 1 020 российских захватчиков, сожгли 6 артиллерийских систем и 2 танка.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 635 880 (+1 020) человек,
  • танков – 8 685 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 077 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 18 129 (+6) ед,
  • РСЗО – 1 188 (+1) ед,
  • средств ПВО – 947 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 329 (+66) ед,
  • крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 739 (+27) ед,
  • специальной техники – 3 091 (+1) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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