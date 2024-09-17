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ППО знищила 34 із 51 "Шахеда", 12 дронів локаційно втрачені, 2 повернулись у Росію

Валентина РоманенкоВівторок, 17 вересня 2024, 08:20
ППО знищила 34 із 51 Шахеда, 12 дронів локаційно втрачені, 2 повернулись у Росію
ілюстрація Повітряних сил

В ніч на 17 вересня протиповітряна оборона України знищила 34 дрони-камікадзе із 51, запущеного ворогом, 12 БпЛА локаційно втрачені, ще 2 повернулись у Росію.

Джерело: пресслужба командування Повітряних сил

Деталі:  З 19.00 по 06.00 радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід 51 ударного БпЛА із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ., мис Чауда –тимчасово окупований Крим.

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Повітряний напад противника відбивали: авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Повітряних сил та Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 34 ударні дрони.

Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ Сил оборони, дванадцять БпЛА локаційно втрачені у кількох регіонах України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила). Ще два ворожі ударні безпілотники повернулись у Росію.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Сумській, Полтавській та Харківській областях.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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