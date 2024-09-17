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ПВО уничтожила 34 из 51 "Шахеда", 12 дронов локационно потеряны, 2 вернулись в Россию

Валентина РоманенкоВторник, 17 сентября 2024, 08:20
ПВО уничтожила 34 из 51 Шахеда, 12 дронов локационно потеряны, 2 вернулись в Россию
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 17 сентября противовоздушная оборона Украины уничтожила 34 дрона-камикадзе из 51, запущенного врагом, 12 БпЛА локационно потеряны, еще 2 вернулись в Россию.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил

Детали: С 19.00 по 06.00 радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 51 ударного БпЛА с направлений: Курск, Приморско-Ахтарск - РФ, мыс Чауда - временно оккупированный Крым.

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Воздушное нападение противника отражали: авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Воздушных сил и Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 34 ударных дрона.

Кроме того, в результате активного противодействия средств РЭБ Сил обороны, двенадцать БпЛА локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Еще два вражеских ударных беспилотника вернулись в Россию.

Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
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