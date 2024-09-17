На Покровському і Курахівському напрямках захлинулось понад 80 атак росіян – Генштаб

За добу на 11 напрямках фронту відбулося 157 бойових зіткнення, найактивніше росіяни штурмували Покровський і Курахівський напрямки, відповідно, 40 і 42 рази, всі атаки ворога захлинулись.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку відбулося два бойових зіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.

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На Куп’янському напрямку кількість ворожих атак за добу добігла 11. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Новоосинового, Синьківки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 штурмову дію неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Білогорівки та у Серебрянському лісництві.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали три атаки російських загарбників поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного.

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На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів в районах Васюківки і Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Неліпівки, Дружби, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 атак агресора. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Воздвиженки, Гродівки, Новогродівки, Маринівки та Красного Яру. Найбільша концентрація ворожих атак зафіксована поблизу Гродівки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 42 атаки біля Українська, Цукуріне, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив сім атак у бік Вугледару, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки.

На Оріхівському напрямку зафіксовано один штурм наших позицій в районі Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог провів п’ять невдалих штурмів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція в Курській області.

Загалом, по всій лінії бойового зіткнення, українські захисники завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують бойовий потенціал ворога.