На Покровском и Кураховском направлениях захлебнулось свыше 80 атак россиян – Генштаб

За сутки на 11 направлениях фронта произошло 157 боевых столкновения, активнее всего россияне штурмовали Покровское и Кураховское направления, соответственно, 40 и 42 раза, все атаки врага захлебнулись.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении произошло два боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

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На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 11. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Новоосиново, Синьковки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил 21 штурмовое действие неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Белогоровки и в Серебрянском лесничестве.

На Северском направлении украинские защитники отражали три атаки российских захватчиков вблизи Ивано-Дарьевки и Переездного.

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На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Васюковки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 19 атак неподалеку Нелиповки, Дружбы, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники остановили 40 атак агрессора. Активнее всего российские оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Гродовки, Новогродовки, Мариновки и Красного Яра. Наибольшая концентрация вражеских атак зафиксирована вблизи Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 42 атаки у Украинской, Цукурине, Желанного Первого, Георгиевки, Константиновки и Катериновки.

На Времовском направлении противник совершил семь атак в сторону Угледара, Катериновки, Водяного и Константиновки.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Работино.

На Приднепровском направлении враг провел пять неудачных штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

В общем, по всей линии боевого соприкосновения, украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага.