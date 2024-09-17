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Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Анастасія ПроцВівторок, 17 вересня 2024, 12:20
Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода
Ілюстративне фото: Getty Images

17 вересня російські війська вдарили 4 ракетами по енергетичній інфраструктурі Сум, за словами жителів міста, у деяких мікрорайонах зникло світло та вода.

Джерело: місцеві жителі у коментарі УП, кореспондентка в етері Радіо Свобода, начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх у марафоні

Пряма мова очільника ОВА: "Відбувся черговий ракетний удар по Сумах. Зафіксовано 4 вибухи. Б'ють по об'єктах енергетичної системи. Наслідки уточнюються."

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Деталі: За словами місцевих жителів, було чути 4 гучних вибухів. Після обстрілу щонайменше в одному з мікрорайонів, у Хіммістечку, зникло світло і вода. Також кореспондентка Альона Яцина в етері "Радіо Свобода" розповіла, що уночі в місті пролунало понад 10 вибухів, через російську атаку у місті виникли проблеми з елекро- та водопостачанням. Наразі у Сумах горять дві великі електричні підстанції.

Пряма мова кореспондентки: "Я проїхалася містом, працюють кілька світлофорів. Електроенергії немає, зв’язку теж немає. Вода подається десь до 5 поверху більш-менш нормально, але зі зниженим тиском. Тролейбуси не ходять. Наскільки відомо, люди не постраждали"

Суми
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