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Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода

Анастасия ПроцВторник, 17 сентября 2024, 12:20
Россияне ударили по энергетической системе Сум: в некоторых микрорайонах пропал свет и вода
Иллюстративное фото: Getty Images

17 сентября российские войска ударили 4 ракетами по энергетический инфораструктуре Сум, по словам жителей города, в некоторых микрорайонах исчез свет и вода.

Источник: местные жители в комментарии УП, корреспондентка в эфире "Радио Свобода", начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх в марафоне

Прямая речь главы ОВА: "Состоялся очередной ракетный удар по Сумах. Зафиксировано 4 взрыва. Бьют по объектам энергетической системы. Последствия уточняются."

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Детали: По словам местных жителей, было слышно 4 очень громких взрыва. После обстрела по меньшей мере в одном из микрорайонов, в Химгородке, исчез свет и вода. Также корреспондентка Алена Яцына в эфире "Радио Свобода" рассказала, что ночью в городе прозвучало более 10 взрывов, из-за российской атаки в городе возникли проблемы с элекро- и водоснабжением. Сейчас в Сумах горят две большие электрические подстанции.

Прямая речь корреспондентки: "Я проехалась по городу, работают несколько светофоров. Электроэнергии нет, связи тоже нет. Вода подается где-то до 5 этажа более-менее нормально, но с пониженным давлением. Троллейбусы не ходят. Насколько известно, люди не пострадали"

Сумы
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